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Володин: Меркель и экс-глава Франции Олланд замышляли начать мировую войну и заслуживают наказания за свои преступления

Володин: Меркель и экс-глава Франции Олланд замышляли начать мировую войну и заслуживают наказания за свои преступления

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд замышляли начать мировую войну и заслуживают наказания за свои преступления.

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