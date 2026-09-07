Минобороны: ВСУ за сутки потеряли британские бронемашины Snatch и Husky

За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировок «Запад» и «Южная» две британские бронемашины — Snatch и Husky TSV, а также более 370 военнослужащих, 35 автомобилей и пять артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.