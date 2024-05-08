В Госдуме предлагают освободить региональных операторов по капремонту от отчетности

Из-под действия антиотмывочного закона нужно вывести низкорисковые денежные операции региональных операторов по формированию фондов капремонта, а также освободить эти организации от обязанности направлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает «Парламентская газета».