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Царьград

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В Новосибирске назвали самые криминальные районы города в 2024 году

В Новосибирске назвали самые криминальные районы города в 2024 году

В полиции Новосибирской области подсчитали количества преступлений, совершенных за 9 месяцев.В ГУ МВД по Новосибирской области подвели итоги оперативной обстановки по итогам 9 месяцев 2024 года и назвали самые криминальные районы.

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