Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Скрипник
    Черкасскую! Там родина моих предков. А вообще надо всё брать. Чтобы бандерья больше не было.«Если сказали – т...
  • Misha Glusch
    а де китайцы? должок с них за северо-манчжурскую опрециюСеверокорейский р...
  • Виль Батршин
    Конкретные парни! Уважение!Северокорейский р...

В эту «игру» можно играть вдвоём: Россия впервые задержала вышедший из эстонского порта танкер

В эту «игру» можно играть вдвоём: Россия впервые задержала вышедший из эстонского порта танкер

Эстонская Республика обвинила РФ в задержании нефтяного танкера Green Admire, формально принадлежащего греческой компании Aegean Shipping и следовавшего из Силламяэ (второй по грузообороту морской торговый порт Эстонии и пятый в Прибалтийских вымиратах) под флагом Либерии в северную часть Финского залива, откуда он должен был продолжить движение в западном направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Верно написали!
Ответить
6 час.
vladimir vedenkin
Судя по сообщениям проебалты хамят открыто, а мы все на цыпочках...
Ответить
4 час.
Гена Саваторов
вообще перекрыть им дыхалку.
Ответить
3 час.
наверх