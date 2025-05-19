Эвакуация в Сумской области: 65% населения вывезено

В Сумской области Украины успешно завершилась эвакуация почти двух третей жителей (около 65%) из 202 населённых пунктов, заявил глава областной военной администрации Олег Григоров, сообщает 19 мая украинское издание «Общественное.
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