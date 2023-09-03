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Toyota Century 2024: стали известны подробности о японском Rolls-Royce Cullinan

Toyota Century 2024: стали известны подробности о японском Rolls-Royce Cullinan

Новый Toyota Century 2024 не будет просто копировать дизайн седана Century. Вместо этого он будет представлять собой уникальный внедорожный вариант, который, по слухам, может быть элитным вариантом Toyota Grand Highlander, удлиненным до 5210 мм.

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