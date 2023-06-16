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Новый поворот в резонансном деле экс-ректора вуза в столице ДФО

Новый поворот в резонансном деле экс-ректора вуза в столице ДФО

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Невельского Сергея Огая к 3 годам лишения свободы условно за злоупотребление полномочиями и взыскал с него 340 млн рублей.

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