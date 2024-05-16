Грузия показала американцам зубы. Что дальше?

В Грузии пройден один из самых трудных этапов политической борьбы: принят закон об иноагентах. Правящая «Грузинская мечта» одержала промежуточную, но очень важную победу, праздновать которую, впрочем, пока рано.
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