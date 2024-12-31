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Донецкая группа новостей

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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) С утра воду дали в Ворошиловском районе Донецка, вот уже стекают остатки Донецкая группа новостей.

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