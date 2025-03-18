Отряд кораблей ВМФ России совместно с ВМС Пакистана проведут учение в Аравийском море

Отряд кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» Тихоокеанского флота примет участие в совместном военно-морском учении PASSEX с Военно-морскими силами (ВМС) Исламской Республики Пакистан.
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