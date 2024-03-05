В ходе ночного боя у Феодосии у нас был потерян патрульный корабль "Сергей Котов" атакованный крупной группой морских беспилотников.
В бою у Феодосии погиб патрульный корабль "Сергей Котов"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Что-то в нашем ВМФ прогнило,а ЧФ вообще,похоже, как мишень существует.
Ответить
11 час.
Михаил Сартин
По Феодосии... , до Одессы 400 км, до Турции - 300 км. Так откуда был произведен пуск? Проходящие суда так-же можно отследить и уничтожить. Продолжаем сопли жевать?
Ответить
9 час.
Андрей Тихонов
Может пора шойгу дать пистолет с одним патроном...,?
Ответить
3 час.
Свежие комментарии