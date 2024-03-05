Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Может пора шойгу дать пистолет с одним патроном...,?В бою у Феодосии ...
  • Уфимцев я
    Что вы, какие сталинские соколы? Эту генерацию руководителей, "красных директоров", после смерти Сталина уничтожали ж...2 гвоздики товари...
  • Михаил Сартин
    По Феодосии... , до Одессы 400 км, до Турции - 300 км. Так откуда был произведен пуск? Проходящие суда так-же можно о...В бою у Феодосии ...

В бою у Феодосии погиб патрульный корабль "Сергей Котов"

В бою у Феодосии погиб патрульный корабль "Сергей Котов"

В ходе ночного боя у Феодосии у нас был потерян патрульный корабль "Сергей Котов" атакованный крупной группой морских беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Что-то в нашем ВМФ прогнило,а ЧФ вообще,похоже, как мишень существует.
Ответить
11 час.
Михаил Сартин
По Феодосии... , до Одессы 400 км, до Турции - 300 км. Так откуда был произведен пуск? Проходящие суда так-же можно отследить и уничтожить. Продолжаем сопли жевать?
Ответить
9 час.
Андрей Тихонов
Может пора шойгу дать пистолет с одним патроном...,?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх