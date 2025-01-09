В Киеве призвали убрать из конституции пункт о стремлении Украины в НАТО

КИЕВ, 9 января, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, призвал к внесению изменений в конституцию страны, предлагая исключить из нее пункт о стремлении к членству в НАТО.