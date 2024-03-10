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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго» первым в НХЛ потерял шансы на выход в плей-офф. Клуб в 4-й раз подряд пропустит розыгрыш Кубка Стэнли

Сегодня «Блэкхокс» проиграли «Вашингтону» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством тренера Люка Ричардсона занимает последнее место в Западной конференции с 37 очками в 64 играх.

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