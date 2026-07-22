Обиделись. Евросоюз принял жёсткое заявление против Китая

Согласен, не надо продавать газ Китаю (заключать сделку) по внутреннем российским ценам Китай нам тоже не продаёт всю свою продукцию по минимальным ценам.

Сергей, а из какого источника информации Вы узнали, что продаем Китаю газ по внутренним ценам? Укажите ссылку на источник

Согласен, не надо продавать газ Китаю (заключать сделку) по внутреннем российским ценам Китай нам тоже не продаёт всю свою продукцию по минимальным ценам.

СБ

Сергей Бунцов

Людмила Фирстова Сергей, а из какого источника информации Вы узнали, что продаем Китаю газ по внутренним ценам? Укажите ссылку на источник

Я написал о возможном будущем, которое описано в статье, цитирую: " Правда заключается в неуступчивости китайцев в переговорах. Кто с ними о чём-либо пытался договориться, тот поймёт. Они хотят снабжаться по безопасному маршруту за бесценок – и это понятная финансовая позиция. Мы хотим продать подороже и гарантировать рынок сбыта."