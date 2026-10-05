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Пятый канал

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Трамп возложил на Иран ответственность за инцидент на рейсе Flydubai

Трамп возложил на Иран ответственность за инцидент на рейсе Flydubai

Дональд Трамп считает Иран ответственным за инцидент на борту самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из ОАЭ в Израиль.

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