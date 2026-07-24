Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Всё встало — и импорт, и экспорт": Судоходству на Украине пришёл конец

"Всё встало — и импорт, и экспорт": Судоходству на Украине пришёл конец

  На Украине в результате ударов ВС России по портовой инфраструктуре парализовано судоходство, пишет украинское издание Страна.

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Комментарии
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ви
владимир иванов
если прекратим хоть на время люди не поймут и не поддержат
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1 м.
НН
Надежда Никитина
Полностью отрезать от Черного моря. На Дунае тоже все сделать основательно, чтобы не рыпались никогда.
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1 м.
Артур Будаев
Спустя 4 года. Почему сразу нельзя этого было сделать? Понятно было, что через порты всё шло. И оружие, в обмен на зерно, и боеприпасы к нему
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1 м.