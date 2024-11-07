Зеленский потребовал доходы от российских активов и отказался прекращать конфликт на Украине

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что «счёт» за конфликт на Украине необходимо выставлять России, поэтому замороженные на Западе российские активы принадлежат Киеву.
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