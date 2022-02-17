Российские ракетоносцы Ту-22 и истребители МиГ-31 прибыли в Сирию

К масштабным учениям военно-морского флота России в Средиземном море присоединилась авиация. На авиабазе Хмеймим приземлились легендарные ракетоносцы Ту-22 и уникальные высотные истребители МиГ-31, которые способны вести бой даже в стратосфере.