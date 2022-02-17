РЕН ТВ

194 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Криулев
    На все эти санкции Россия должна ответить решительно, что введение этих санкций будет расцениваться Россией как объяв...Сенат США принял ...
  • Владимр Семкин
    Не хер их кормить ублюдков, нам впихиаают с советскогл воемени о братстве народов  какой брат они животные.Друг зарезанного ...
  • Алексей Андреевич
    вот и помогай дальшеЖенщина помогла "...

Российские ракетоносцы Ту-22 и истребители МиГ-31 прибыли в Сирию

К масштабным учениям военно-морского флота России в Средиземном море присоединилась авиация. На авиабазе Хмеймим приземлились легендарные ракетоносцы Ту-22 и уникальные высотные истребители МиГ-31, которые способны вести бой даже в стратосфере.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх