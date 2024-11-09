Прилет FPV-дрона точно в лоб танка Leopard 2A6, вызвавший пожар пороховых зарядов боекомплекта. Момент отражения прорыва ВСУ в сентябре через границу в Глушковском районе.
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Прилет FPV-дрона точно в лоб танка Leopard 2A6, вызвавший пожар пороховых зарядов боекомплекта. Момент отражения прорыва ВСУ в сентябре через границу в Глушковском районе.
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