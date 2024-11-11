Эксперты рассказали о «домах будущего» на Приморском строительном форуме–выставке

7 ноября во Владивостоке в главном корпусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) состоялся Приморский строительный форум–выставка, ставший важной вехой для представителей строительной, телекоммуникационной и инжиниринговой отраслей.
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