Дар с течью: как детям-сиротам добиться права на качественное жилье

В городе Ревда Свердловской области дом, построенный специально для обеспечения жильем детей-сирот, признали аварийным уже спустя пять лет после выдачи ключей — а трещины по зданию пошли сразу после заселения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии