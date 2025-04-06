Русский компас Фото: скрин видео "Вести". Пока Тахмины получали жилищные сертификаты, Виктория с 10 детьми и мужем-военным ютились в 20 кв метрах.
Решилась судьба семьи, которой просили отдать квартиру мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей кудряшов
мо надо проверить на правомерность снятия с очереди и увольнения военнослужащего
Ответить
1 д.
Лариса Поплавская
А вот Тахмины квартирку- то должны вернуть.Не законно ее получили. Россияне десятилетиями ждут, если по закону, то и азиаты должны получать согласно общей очереди.. НЕ ОЧЕНЬ НУЖНЫЕ они специалисты и делать им здесь нечего......
Ответить
18 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии