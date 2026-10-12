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Вяльбе — о возможном возвращении в совет FIS: от меня вряд ли что-то зависит

Вяльбе — о возможном возвращении в совет FIS: от меня вряд ли что-то зависит

Первый заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Елена Вяльбе поделилась мнением о своём возможном возвращении в совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

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