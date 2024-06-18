Инсайдер рассказал, когда стоит ждать релиз нового зомби-выживача State of Decay 3 ...

Инсайдер рассказал, когда стоит ждать релиз нового зомби-выживача State of Decay 3Ведущий подкаста The Xbox Two и по совместительству авторитетный инсайдер Джез Корден поделился свежей информацией о триквеле State of Decay.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)