На Новочеркасском бульваре ведутся работы по замене асфальта

Как сегодня сообщили в пресс-службе «Городское хозяйство Москвы», в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проводятся масштабные работы по ремонту дорожного покрытия на ключевых магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.