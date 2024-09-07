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Не только школа: чем занять ребенка в сентябре

Не только школа: чем занять ребенка в сентябре

Лучший отдых — это переключение внимания и смена деятельности Если хочется помочь ребенку влиться в рабочий график после расслабленного лета максимально легко и без надрыва, стоит заранее продумать досуг, который будет разгружать голову от школьных тем.

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