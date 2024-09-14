4 лучших рецепта ризотто, секреты идеального приготовления

Ризотто с грибами Такое блюдо отличается питательностью, а еще имеет особый вкус. Чтобы его приготовить, необходимы следующие ингредиенты: 1 луковица, нарезанная 2 чеснока, измельченные 1 стакан арборио риса 4 стакана овощного бульона 1 стакан нарезанных грибов 1/2 стакана белого вина 1/2 стакана тертого пармезана 2 ст.