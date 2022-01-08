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Почему возникает дискомфорт, когда я рядом с девушкой?

Почему возникает дискомфорт, когда я рядом с девушкой?

Мне некомфортно находиться рядом со своей девушкой, все время чувствую какое-то напряжение. Что мне делать? Почему возникает дискомфорт, когда я рядом с девушкой? Конечно, если бы ты хотел с ней расстаться, то у тебя бы не возник этот вопрос.

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