Мне некомфортно находиться рядом со своей девушкой, все время чувствую какое-то напряжение. Что мне делать? Почему возникает дискомфорт, когда я рядом с девушкой? Конечно, если бы ты хотел с ней расстаться, то у тебя бы не возник этот вопрос.