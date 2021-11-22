В Брюсселе прошла масштабная манифестация, которую устроили противники коронавирусных ограничений. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Протесты против «ковидных» ограничений в Брюсселе обернулись боями с полицией В акции протеста участвовали около 35 тысяч человек.
В Брюсселе прошла масштабная манифестация, которую устроили противники коронавирусных ограничений. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Протесты против «ковидных» ограничений в Брюсселе обернулись боями с полицией В акции протеста участвовали около 35 тысяч человек.
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