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Протесты против «ковидных» ограничений в Брюсселе обернулись боями с полицией

Протесты против «ковидных» ограничений в Брюсселе обернулись боями с полицией

В Брюсселе прошла масштабная манифестация, которую устроили противники коронавирусных ограничений. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Протесты против «ковидных» ограничений в Брюсселе обернулись боями с полицией В акции протеста участвовали около 35 тысяч человек.

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