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Школьники из Бурятии завершили пребывание на борту корвета ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

Школьники из Бурятии завершили пребывание на борту корвета ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»

За четверо проведённых на корабле дней ребята почувствовали себя настоящими военными моряками, так как вместе с экипажем юные патриоты соблюдали корабельный распорядок дня, начиная с подъёма и заканчивая вечерней поверкой личного состава.

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