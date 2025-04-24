Грешные воды: за гибель участников спуска в коллектор запросили девять и шесть лет

Гособвинение запросило сроки обвиняемым по делу о гибели восьми человек во время экскурсии в московском коллекторе в 2023 году — девять лет для ее организатора Никиты Дубаса и шесть для основателя сервиса бронирования «Спутник» Александра Кима.