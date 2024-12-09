Создается впечатление, что инфляция вышла из-под контроля

Российский фондовый рынок в последнее время зависит в основном от двух факторов - геополитики, прежде всего перспектив мирных переговоров по урегулированию на Украине, и монетарной политики Центробанка РФ.
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