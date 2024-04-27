НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА ВСУ

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае частично приостановил работу после атаки беспилотников, совершённой украинскими военными.
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