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НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА ВСУ

НПЗ в Славянске-на-Кубани частично приостановил работу после атаки БПЛА ВСУ

Директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев заявил, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае частично приостановил работу после атаки беспилотников, совершённой украинскими военными.

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