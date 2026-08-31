Investing: золото упало до минимума за две недели 31 августа

31 августа котировки золота снизились до двухнедельного минимума в 4446 долларов за унцию. Аналитики связывают падение с дорожающей нефтью из-за обострения ситуации между США и Ираном.
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