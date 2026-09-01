Для поездок в Казахстан россиянам придется получать электронный пропуск

Жителям РФ, наряду с подданными иных государств, обладающих правом безвизового посещения Казахстана, теперь понадобится оформлять специальный электронный допуск.
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