Ракетний комплекс Іскандер (архівне фото) Експерти: Путін може застосувати ядерну зброю задля збереження режиму, а не для перемоги у війні Якими будуть правила нової ядерної доби, в яку вступає світ? Аналітики Атлантичної Ради обговорюють геополітичні контури майбутнього За останні 75 років (після першого бойового застосування в 1945 році) ядерна зброя не стала фактором, що […] Сообщение Експерти: Путін може застосувати ядерну зброю задля збереження режиму, а не для перемоги у війні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.