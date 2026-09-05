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Контрафронт

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Нигерия: Несколько бандитов были убиты силами безопасности в ходе операции, направленной против леса...

Нигерия: Несколько бандитов были убиты силами безопасности в ходе операции, направленной против леса Янтумаки в районе местного самоуправления Данмуса (LGA), штат Кацина, в утренние часы 4 сентября.

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