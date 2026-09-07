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Царьград

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Baza: Туристка из РФ травмировала глаз вентилятором в Таиланде

Baza: Туристка из РФ травмировала глаз вентилятором в Таиланде

Русская туристка пострадала в Таиланде: мини-вентилятор поранил ей глаз на Горе обезьян. Госпитализация заняла 18 часов, глазной врач извлёк осколок пластика и выставил счёт на 20 тысяч рублей.

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