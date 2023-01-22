«Уехал-жди конфискации»: в Госдуме прокомментировали возможность конфискации имущества у уехавших россиян

Замглавы Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Самокиш отметил, что в последнее время вопрос конфискации имущества тех, кто уехал, очень живо и публично обсуждается.