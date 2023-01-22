Страна и люди

9 527 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    Особенно, если иудушки за границей живут.Опоздавшие на 9 л...
  • Владимир Морж
    Да ввели бы сразу санкции на всё! И деньги бы не тратили на свои амбиции, и раньше бы загнулись.Десятый пакет сан...
  • Виталий Кирпиченко
    Сокращение армии и наплевательское отношение к ней -- это не ощибка, это преступление! И как всякое преступление, тре...ВИКТОР БАРАНЕЦ УК...

«Уехал-жди конфискации»: в Госдуме прокомментировали возможность конфискации имущества у уехавших россиян

«Уехал-жди конфискации»: в Госдуме прокомментировали возможность конфискации имущества у уехавших россиян

Замглавы Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Самокиш отметил, что в последнее время вопрос конфискации имущества тех, кто уехал, очень живо и публично обсуждается.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх