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Ксения Собчак, Божена Рынска, Марина Абрамович, беглый экс-сенатор РФ и иноагенты посетили премьеру фильма "Дау" в Венеции

Ксения Собчак, Божена Рынска, Марина Абрамович, беглый экс-сенатор РФ и иноагенты посетили премьеру фильма "Дау" в Венеции

На 83-м Венецианском кинофестивале прошла премьера нового фильма российского режиссёра Ильи Хржановского "Дау".

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