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«Игра называлась ТЦК»: сына Героя Украины и прокурора по делам майдана затравили в киевской спортивной школе

«Игра называлась ТЦК»: сына Героя Украины и прокурора по делам майдана затравили в киевской спортивной школе

10-летнего сына «Героя Украины» Павла Севрюка и прокурора по делам майдана Натальи Севрюк затравили в киевской спортивной школе «Ринг».

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