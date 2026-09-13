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Царьград

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Готовьтесь к температурным качелям. Москвичей предупредили, чего ждать этой зимой

Готовьтесь к температурным качелям. Москвичей предупредили, чего ждать этой зимой

Готовьтесь к температурным качелям: москвичей предупредили, что этой зимой погода может резко меняться.

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