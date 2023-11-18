НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Голдобин побил рекорд «Спартака» по голам (23) в регулярке КХЛ и обошел Буше в гонке снайперов

Нападающий «Спартака» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Лады». Это 23-й гол Николая Голдобина в текущем сезоне – форвард побил клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх