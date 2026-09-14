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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фредерик Вассер: «Феррари» нужно прибавлять в квалификациях, с гоночным темпом все в порядке»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер , оценивая текущее положение команды отметил, что главным образом Скудерии нужно работать над улучшением и стабилизацией квалификационного темпа.

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