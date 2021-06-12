Космонавты, Росатом и Транснефть поздравили всех с Днем России | Республики Донбасса поздравили братский народ с праздником

Дорогие друзья! Искренняя и безмерная радость сегодня переполняет сердца миллионов жителей Донбасса за наших братьев-россиян! День России – это не только государственный праздник! Это день, который вновь отправляет к великой истории страны, полной трагических и славных вех! Это – повод гордиться выдающимися заслугами, ратными победами, природной добротой и стремлением прийти на помощь по зову сердца! Этот праздник воспринимается как символ неразрывной связи нашей Республики с Великой Россией и напоминает о серьезной ответственности за весь Русский мир, который совместными усилиями обязательно отстоим! Мы благодарны братскому народу за помощь и поддержку наших устремлений на пути создания сильного и процветающего государства.