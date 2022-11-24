"Русская Весна": бойцы 58-й бригады ВСУ пожаловались Зеленскому на преступный приказ

Бойцы разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались президенту страны Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинской армии генералу Валерию Залужному на преступный приказ командиров.
Бойцы разведывательной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались президенту страны Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинской армии генералу Валерию Залужному на преступный приказ командиров.
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