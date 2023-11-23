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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Обновление движка в Hunt: Showdown обеспечит паритет контента между консолями и ПК...

Обновление движка в Hunt: Showdown обеспечит паритет контента между консолями и ПК...

Обновление движка в Hunt: Showdown обеспечит паритет контента между консолями и ПК, однако кроссплей появится не сразуРазработчики из студии Crytek в следующем году собираются представить масштабное обновления для сетевого шутера Hunt: Showdown, которое внесет серьезные изменения в оригинальный движок.

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