Обновление движка в Hunt: Showdown обеспечит паритет контента между консолями и ПК, однако кроссплей появится не сразуРазработчики из студии Crytek в следующем году собираются представить масштабное обновления для сетевого шутера Hunt: Showdown, которое внесет серьезные изменения в оригинальный движок.