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Царьград

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У США "новая стратегия" по Украине: Светов сказал прямо – это "замануха"

У США "новая стратегия" по Украине: Светов сказал прямо – это "замануха"

У США появилась "новая стратегия" по Украине. Политолог Светов сказал напрямую - это "замануха". Он объяснил, почему не стоит верить в очередную "сделку века" от Трампа.

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