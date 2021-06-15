Владимир Путин опроверг обвинения о попытке убийства Алексея Навального

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского краяПолитикаВладимир Путин опроверг обвинения о попытке убийства Алексея НавальногоПрезидент отметил, что с отбывающим срок оппозиционером будут обращаться так же, как и с другими заключенными .Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрЭтого пиндосного журналюгу-хама надо было просто выкинуть из помещения, а не мило продолжать с ним беседу. И второе: выяснить кто подсунул его Путину. Подобным образом у нас даже на стрелках не базарят.Комментировать
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